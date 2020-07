Ibanez: “Partita dura. Dobbiamo vincere per trovare continuità”

Roger Ibanez ha parlato nel pre-partita di Roma–Hellas Verona, valida per la 33esima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del centrale di Paulo Fonseca, ancora titolare nei rodaggi del tecnico portoghese.

IBANEZ A ROMA TV

Quarta partita da titolare consecutiva. Come stai a livello fisico? Stai trovando sempre più feeling?

Sto bene, sappiamo che è una partita dura e dobbiamo vincere.

Stasera è importante vincere.

Dobbiamo mantenere la continuità, facciamo tutto quello che possiamo fare.

Mancano meno di 20 giorni alla fine del campionato. Queste partite sono utili per prepararsi all’Europa.

Sì ma dobbiamo pensare partita per partita e giocare come sappiamo.

IBANEZ A SKY

Come giudichi il tuo rendimento con la squadra?

Mi trovo bene e cerco di parlare con i compagni per migliorare