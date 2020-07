Ibanez, orgoglio e amarezza: “Bella prestazione, ma è un peccato non vincere” – FOTO

È Roger Ibanez la vera sorpresa di queste ultime partite della Roma, che dopo il momento negativo alla ripresa si è rialzata infilando tre vittorie di fila e un pareggio maturato solo nel finale su rigore. Il difensore brasiliano, arrivato dall’Atalanta, ieri contro l’Inter è stato uno dei migliori in campo, anche da centrale della difesa a tre. “Bella prestazione oggi, un peccato non vincere, però continuiamo così, con la testa alta sempre! Forza Roma!”, il commento su Instagram di Ibanez. Qualità e belle giocate difensive: Fonseca ha trovato una grande risorsa, con i giallorossi che un anno fa lo hanno preso in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus.