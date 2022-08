Ibanez non vede l’ora: “Ieri festa bellissima, sono fiducioso per la stagione”

Il difensore brasiliano si è detto fiducioso in vista della nuova stagione, anche grazie all'affetto dei tifosi

La serata dell'Olimpico ha dato senza dubbio una carica ulteriore ai giocatori della Roma, in un'atmosfera magica dei 65mila tifosi giallorossi. Dybala, Wijnaldum, Matic e gli altri nuovi acquisti hanno assaggiato l'affetto dei romanisti e si sono stropicciati gli occhi, così come i 'vecchi', che sono abituati a questa cornice, ma hanno vissuto una nuova emozione. "Ieri sera è stata una festa bellissima nel ritrovare i tifosi. Sono molto emozionato e fiducioso per la stagione", ha scritto Roger Ibanez su Instagram.