Ibanez: “Mourinho è una persona speciale. Vuole vincere sempre”

Le parole del difensore: "Sa come trattare con tutti. È uno che lavora molto sulla mentalità, parla con ogni giocatore nel modo che ritiene migliore"

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Sambafoot, il difensore giallorosso Roger Ibanez, ritornato tra i ranghi della Nazionale brasiliana, ha parlato del suo rapporto con il tecnico della Roma Josè Mourinho. Ecco le sue parole: "È un lavoro eccezionale. È una persona molto speciale. Sa come trattare con tutti. È uno che lavora molto sulla mentalità, parla con ogni giocatore nel modo che ritiene migliore, dal giorno in cui si è presentato fino ad oggi continua ad essere la stessa persona. È una persona molto competitiva, che vuole sempre vincere, quindi non c'è molto da dire su di lui. Le sue espressioni a bordo campo dicono tutto".