Ibanez: “Mi fanno piacere le parole di Gasperini, ma ora devo pensare alla Roma”

La Roma in campo alle 18 contro l’Atalanta. I giallorosso cercano la terza vittoria consecutiva in campionato in uno stadio complicato come il Gewiss Stadium. A pochi minuti dal fischio d’inizio, arrivano le parole di Roger Ibanez, ex del match:

“E’ una partita molto importante per noi, abbiamo lavorato bene in settimana. Speriamo bene”.

Gasperini dice che potevi servire e che bisognava aspettarti: ti fanno piacere queste parole?

Sì certo, Gasperini è un allenatore fortissimo, mi fa piacere quello che ha detto. Adesso sono nella Roma e devo lavorare qui.