Ibanez: “Mancano due rigori netti, contro di noi è sempre così”

Le parole del difensore: "Preferisco fare il difensore, ma se il mister chiede altro faccio altro. È un ruolo che tutti devono saper fare, oggi ho fatto bene e continuo a lavorare"

Roger Ibanez ha segnato la rete del definitivo pareggio contro il Bodo/Glimt. I giallorossi sono passati per due volte in svantaggio con le reti di Solbakken e Botheim e hanno recuperato con quella del brasiliano ed El Shaarawy . Queste le parole del difensore a fine partita:

Hai salvato la Roma, abbiamo analizzato i rigori. Cosa non va? "Abbiamo provato di tutto, ringrazio Dio per il gol, ma è un lavoro che dobbiamo dare sempre. Due rigori netti, contro di noi è sempre così, ma non voglio parlare di arbitri".