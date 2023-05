Ibanez: “La squadra è stanca, ma chi va in campo dà sempre il massimo”

Le parole del centrale: "Il pareggio non era il risultato che volevamo, adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions"

Sulla partita. "Il pareggio non era il risultato che volevamo, adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, la squadra è stanca ma chi è in campo dà sempre il massimo, questo è importante".