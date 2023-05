Ibanez: “La nostra forza è lottare fino alla fine. Mou mi ha insegnato tanto”

Il centrale difensivo della Roma, in vista della finale contro il Siviglia, è convinto della sua squadra. Poi una messaggio anche per lo Special One: "Devo solo ringraziarlo"

Il centrale difensivo della Roma, Roger Ibanez, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni del sito brasiliano, Ge.Globo, alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. "Abbiamo parlato del Siviglia nel tempo, ma abbiamo iniziato a lavorarci da domenica, il primo giorno in cui eravamo completamente concentrati. Sappiamo che è una grande squadra, molto difficile, ma lo siamo anche noi. Conosciamo il nostro potenziale, e questo è l'importante. Sono due grandi squadre che si sfideranno in questa finale". Il giocatore giallorosso con la maglia numero 3 è certo però del punto di forza della sua squadra: "Penso che la cosa principale di questa squadra sia lo spirito di lottare fino all'ultimo minuto, sia dentro che fuori dal campo, in allenamento è davvero una competizione molto grande. Questa è una caratteristica che Mourinho ci ha portato. Non ci fermiamo fino al fischio finale". Poi un commento proprio sullo Special One: "Mi ha fatto crescere molto, ha portato molta esperienza. Mi ha aiutato molto nella parte mentale, in campo ancora di più. È una persona che ha aggiunto molto alla mia carriera, devo solo ringraziarlo". Infine, ha voluto toccare anche la tematica legata al Brasile: "Essere nella nazionale brasiliana è qualcosa di molto gratificante, è un onore essere presente. Il mio obiettivo è rimanere li. Tutto questo è una conseguenza di ciò che facciamo all'interno del club. Sto rimanendo forte e ben preparato, ed è da lì che penso che provenga la convocazione".