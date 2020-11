Ibanez, la grinta del fisioterapista: “Grazie per la fiducia, avanti così”

Un abile ed efficace lavoro di squadra dietro le ottime prestazioni del singolo. Non fa eccezione il caso di Ibanez, che sta offrendo prove sempre più convincenti nella Roma di Fonseca. Il difensore romanista ha condiviso un post del proprio fisioterapista personale, che ha ringraziato il brasiliano per la fiducia e per l’opportunità di accompagnarlo nell’avventura romana. Queste le parole di grande carica su Instagram: “Molto felice di far parte di questa avventura!!! Grazie per aver dato fiducia a me e al mio lavoro. Avanti tutta“. Domani probabile turno di riposo per l’ex Atalanta, che si accomoderà in panchina insieme a Smalling, con Kumbulla chiamato a guidare il pacchetto arretrato contro il Cluj.