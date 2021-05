Ibanez infortunato, Vitao prende il suo posto nella nazionale olimpica

Il giocatore della Roma ha dato forfait a causa della lesione

Roger Ibanez non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il giocatore della Roma è stato ufficialmente sostituito da Vitao a causa della lesione subita con i giallorossi nel finale di stagione. Una pessima notizia per il giocatore, che avrebbe voluto rappresentare la Selecao a Tokyo. Paradossalmente, una buona notizia per Mourinho, che lo avrà a disposizione all'inizio dei ritiro a luglio. La speranza dello Special One è riuscire ad avere anche Villar e Borja Mayoral, che potrebbero essere convocati dalla Spagna.