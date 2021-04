Ibanez: “Importante non prendere gol. Siamo stanchi, ma non molliamo”

Il difensore della Roma Roger Ibanez ha commentato l’andamento dei primi 45′ della gara con il Torino:

IBANEZ A SKY

Primo tempo divertente, in ripartenza tante occasioni ma il Torino ha avuto varie chance. Gli avete concesso troppo campo?

Abbiamo iniziato bene in marcatura alta, ma il Torino è stato pericoloso in contropiede. Non abbiamo preso gol, è stato importante. Ora dobbiamo entrare con ancora più forza nel secondo tempo.

Sei tra i pochi che non si stanca mai, giochi sempre…

Ci stanchiamo, ma non dobbiamo mai mollare.