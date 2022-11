Ibanez: “Il mio focus è sulla Roma non sul Mondiale”

Quanto è importante questa vittoria e continuare in Europa League? "Era il nostro obiettivo continuare in Europa League, abbiamo raggiunto l'obiettivo e dobbiamo concentrarci sul campionato. Domenica c'è il derby e dobbiamo andare forte".

Tanti minuti con la squadra sbilanciata, come ti trovi da difensore in queste situazioni?"Questo non è quello che dice la partita, abbiamo vinto 3-1 e la squadra non è sbilanciata. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister nel secondo tempo, uomo contro uomo e abbiamo vinto".