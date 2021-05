Ibanez: “Un’altra partita rispetto all’andata, sto bene mentalmente”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del brasiliano: "Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, importantissima per noi"

Esattamente mezz'ora separa Fonseca dal suo ultimo derby sulla panchina della Roma. I tifosi giallorossi vorrebbero chiudere la stagione almeno con una vittoria su una big, e con la Lazio è l'ultima occasione per farlo anche se non sarà facile. La piazza romanista vorrebbe, quantomeno, che non si ripetesse la figuraccia del 3-0 dell'andata, con Ibanez protagonista di molteplici errori. Proprio il brasiliano ha parlato nel pre partita.

IBANEZ A ROMA TV

Il derby non è una partita come le altre, immagino avrai metabolizzato la sua importanza... Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, importantissima per noi. Giocheremo con la forza e l’atteggiamento giusto, cercando di vincere.

I tifosi vi sono stati vicini nonostante un brutto finale di stagione, si aspettano una grande prova... Sì, dobbiamo ringraziarli sempre per l’attenzione che ci danno e la forza che ci infondono. E’ una partita importante per loro e per noi.

Oggi 50 presenze con la Roma Sono tante... quando sono arrivato non pensavo di arrivarci così velocemente. Mi fa molto piacere.

IBANEZ A DAZN

Può essere la vittoria del derby una sorta di regalo per Fonseca? Sì, dobbiamo giocare con quest'atteggiamento e uscire dal campo con una vittoria.

Mentalmente come ti sei preparato? All'andata è stata difficile, ma oggi è un'altra partita. Mentalmente sto bene, è un'altra partita importante.