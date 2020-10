Ibanez: “Fonseca è bravissimo. Aspettiamo Smalling, ci manca”

La Roma ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Roger Ibanez, ormai titolare fisso per Fonseca, ha parlato nel pre-partita. Le sue parole:

IBANEZ A ROMA TV

Psicologicamente dopo la Juve come arriviamo alla sfida contro l’Udinese?

Bene, abbiamo lavorato tanto in settimana per essere pronti.

Cosa bisogna temere dell’Udinese?

Dobbiamo lavorare tanto con la squadra perché a loro piace giocare in profondità. Questo è pericoloso, ma ci siamo allenati bene.

Che momento è per te?

Molto buono, mi sento con abbastanza fiducia.

Il fatto che Fonseca ti dia responsabilità può essere uno stimolo in più?

Fonseca è bravissimo e questo mi aiuta tanto.

IBANEZ A DAZN

“Con Mancini e Kumbulla è facile, parliamo tanto sul campo ma ancora dobbiamo lavorare tanto per mantere al massimo questa difesa”.

Non hai mandato messaggi a Smalling per dirgli di tornare?

No, ancora no, manca un po’. Però stiamo lavorando bene, aspettiamo che arrivi.