Ibanez festeggia le 50 presenze in Serie A: “Contento per il gol e i 3 punti”

Il difensore brasiliano ha segnato ieri il momentaneo pareggio contro il Cagliari prima del gol vittoria di Pellegrini. E intanto taglia il traguardo delle cinquanta presenze nel nostro campionato

Ieri Roger Ibanez ha festeggiato con un gol la cinquantesima presenza in serie A. Il difensore brasiliano ha realizzato la rete del pareggio a coronamento di una prestazione più che convincente, con l'unica sbavatura (arrivata più per colpa di Vina che sua) in occasione del gol di Pavoletti. "Sono contento di festeggiare la mia cinquantesima presenza in Serie A con questi tre punti e con il mio quarto gol giallorosso! Daje Roma" ha scritto il numero tre romanista sui social.