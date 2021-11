Ibanez festeggia a casa il suo compleanno. Presenti anche Vina e Fuzato – FOTO

23esimo compleanno per il difensore giallorosso. Ci sono anche il terzino uruguaiano e il secondo portiere con le rispettive famiglie

Roger Ibanez ha compiuto oggi il suo 23esimo compleanno. Il difensore giallorosso ha festeggiato con la sua famiglia; non è mancato all'appuntamento anche il terzino uruguaiano Vina (i 2 sono molto amici), e Fuzato con le rispettive famiglie. I festeggiamenti, com'è possibile notare dalla foto, si sono svolti in maniera pacata all'interno dell'abitazione del difensore classe '98. In braccio, la neonata figlia del calciatore. Autore di una buona prestazione contro il Genoa, il centrale romanista sta palesando una crescita professionale sotto l'aspetto tecnico e tattico. La fiducia da parte di Mourinho è indiscutibile.