Ibanez, festa di compleanno in Brasile con famiglia e amici: “Tutti insieme”

Roger Ibanez si rilassa prima del ritiro in Portogallo, che si svilupperà dal 15 al 22 dicembre in Algarve con tre amichevoli. Il difensore giallorosso, insieme alla moglie Bruna Kisner, ai figli e ad alcuni amici, ha passato una serata in allegria per festeggiare il suo compleanno. Il centrale ha compiuto 24 anni lo scorso 23 novembre, ma voleva celebrare quel giorno con le persone a lui care, quindi ha organizzato una super festa a tema 'Iba 24' a "Casa de Fazenda", nella zona di Osorio. Sul profilo Instagram della compagna del romanista ci sono degli scatti della serata, che si è tenuta ieri in Brasile. "Tutti insieme e riuniti!" il commento di Bruna in una storia.