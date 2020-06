Ibanez esulta per l’esordio con la Roma: “Un altro sogno che diventa realtà” – FOTO

Nella vittoria in rimonta di ieri sera all’Olimpico contro la Sampdoria, Roger Ibanez può esultare anche per la sua primissima volta da titolare con la maglia della Roma. L’esordio con i giallorossi, nella difesa a tre, è stato deciso direttamente da Fonseca, avendo il brasiliano scavalcato nelle gerarchie sia Fazio che Cetin (Mancini non era ancora al top della forma dopo l’infortunio al gomito). E’ così che Ibanez ha voluto festeggiare su Twitter il suo traguardo personale, cominciato in Italia con la maglia dell’Atalanta: “Un altro sogno che diventa realtà, poter esordire in questa grande squadra e con questa maglia è uno onore per me. Adesso è continuare a lavorare sodo per migliorare sempre di più”.