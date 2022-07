Ibanez ed El Shaarawy, relax in spiaggia. E Stephan scherza: “Partita da 9 punti”

Dopo la vittoria col Sunderland in amichevole, scarico e poi un po' di relax sotto l'ombrellone per i due giallorossi con il Faraone che prende in giro il compagno per i sei punti di sutura

Alla fine i punti dopo questa giornata di ritiro sono nove, almeno per Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è stato costretto a lasciare il campo per un colpo subito alla testa in uno scontro con O'Nien, che ha richiesto l'applicazione di sei punti di sutura. Nel pomeriggio, dopo la vittoria per 2-0 col Sunderland, Ibanez ha fatto scarico in acqua e si è goduto un po' di relax in spiaggia. Con lui anche Stephan El Shaarawy, che ha scherzato su Instagram con il compagno: "Partita da nove punti". Tre per la vittoria e sei sulla testa.