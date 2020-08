Ibanez e JJ meccanici improvvisati: “Cambio ruota in vacanza” – FOTO

Sole, mare, relax ma anche qualche imprevisto per i calciatori giallorossi durante le loro vacanze. Ne sa qualcosa Juan Jesus, che ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram le foto di un cambio gomme improvvisato alla sua macchina con un messaggio divertente: “Cambiare ruota in vacanza!”. Il difensore però si è fatto aiutare dal compagno di reparto e connazionale Ibanez, con cui sta trascorrendo la vacanza in Sardegna. E chissà se la stessa Sardegna possa essere anche nel futuro sportivo di Juan Jesus, viste le voci che si stanno rincorrendo nelle ultime ore circa un suo passaggio al nuovo Cagliari di Di Francesco.