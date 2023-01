Ibanez: “Dopo il gol ci abbiamo creduto. Mourinho ci chiede di avere pazienza”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del difensore: ""Sappiamo che le palle ferme sono il nostro punto forte, dobbiamo sempre andare forte su quei palloni"

Redazione

Roger Ibanez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida col Milan. Queste le parole del difensore brasiliano:

IBANEZ A DAZN

Non era una Roma passiva, stavate solo aspettando le palle inattive allora…"Sì, abbiamo fatto quello per cui abbiamo lavorato in allenamento. Il mister ci ha chiesto questo, di avere sempre pazienza che il momento arriva. È arrivato, non bisogna mai mollare".

Cosa vi siete detti in quell’esultanza? "Sappiamo che le palle ferme sono il nostro punto forte, dobbiamo sempre andare forte su quei palloni. Dopo il gol ci abbiamo creduto, sapendo che le partite finiscono quando l’arbitro fischia".

Abraham come ha vissuto questo momento?"Sappiamo che lui è bravissimo, dentro il campo e fuori, come uomo. Dobbiamo avere pazienza, noi e lui, i gol arrivano, i momenti arrivano. È arrivato e siamo felici per lui".

Come mai la Roma aspetta 85 minuti per spingere e giocare?"Dall’inizio sapevamo che il Milan con la palla tra i piedi è forte. Abbiamo aspettato un po’ tanto, ma il risultato è a nostro favore, un punto fuori casa per continuare verso il nostro obiettivo. Dobbiamo fare punti ogni partita".

La Roma ha avuto la forza di reagire, ma per lunghi tratti è stata passiva. Il vostro allenatore vi ha chiesto qualcosa in più a livello offensivo?"Sì, nel primo tempo è stato difficile con la palla. Non abbiamo trovato spazi, ma nella ripresa abbiamo avuto più possesso e siamo arrivati più avanti, li abbiamo pressati. Su due palle inattive siamo arrivati al gol".

Perché avete questa difficoltà a costruire con il pallone?Questione tattica o di caratteristiche?"Io non ho la risposta, è quello che succede. Ogni partita è diversa, ci sono tattiche diverse. Ci sono partite in cui ce l’abbiamo di più e altre in cui è più complicato".