Ibanez, corsa al parco con il padre in vista del raduno – FOTO

Ancora qualche giorno di relax per i calciatori della Roma prima di tuffarsi nella nuova stagione, con il raduno fissato giovedì prossimo. Molti si stanno tenendo in forma in maniera individuale, come Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui si presenta con il padre durante una seduta di allenamento. Sarà, la prossima, un’annata importante per l’ex Atalanta. Gli ultimi mesi alla Roma hanno fatto crescere le sue quotazioni, grazie soprattutto al cambio di modulo e alla sicurezza mostrata nella difesa a tre.