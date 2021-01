Ibanez: “Contro la Juve sarà una grande sfida, credo che faremo bene”

La Roma torna a vincere, ma non riesce a tenere la porta inviolata contro il Verona. Ne ha parlato Roger Ibanez a fine partita.

IBANEZ A ROMA TV

E’ stata una bella vittoria anche a livello difensivo.

E’ stata difficile, ma siamo riusciti a far bene, lavorando bene questa settimana.

Partita quasi perfetta da parte tua, non è cambiato niente nemmeno quando è uscito Smalling e ti sei messo al centro.

Dobbiamo lavorare sempre su questo. Giocare a sinistra, destra o centrale non fa differenza. Devo sempre lavorare duro.

Com’è stata preparata questa partita da Fonseca?

Abbiamo lavorato bene, cercando di capire quello che facevano loro per trovare gli spazi sul campo. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dopo gestito bene la partita.

L’impostazione con molti lanci lunghi è stata per evitare la pressione forte del Verona o perché non volevate rischiare?

Abbiamo lavorato su questo per lasciare i terzini liberi ed era più facile uscire. E’ stata una scelta del mister e abbiamo fatto bene.

Contro la Juventus di Ronaldo sarà difficile, ma se giochi così…

E’ una grande sfida, molto difficile. Dobbiamo lavorare bene questa settimana e credo che faremo bene.