Ibanez carica la Roma in vista del Cagliari: “Il mio cuore è con voi” – FOTO

Il brasiliano, oggi squalificato, ha sostenuto i compagni sfruttando i social

Un bel segnale di vicinanza alla squadra. Roger Ibanez vuole il massimo dalla sua Roma nella sfida di oggi con il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena alle 18. Il difensore non ci sarà a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione con l'Atalanta, ma ha comunque fatto arrivare il suo sostegno ai compagni sfruttando Twitter. "Forza Roma! Il mio cuore è con voi" la dedica del brasiliano, che riprenderà il suo posto da titolare in difesa giovedì prossimo nella semifinale di andata di Europa League con il Manchester United. Fonseca oggi si affiderà con ogni probabilità, oltre a Mancini e Fazio, anche a Chris Smalling, finalmente a disposizione dopo i problemi muscolari delle ultime settimane.