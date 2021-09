Ibanez: “Atteggiamento sbagliato all’inizio, poi l’abbiamo controllata solo noi”

Il difensore brasiliano, autore del gol dell'1-2: "Gol importante per me, ma avrei voluto vincere"

Redazione

Non è bastato il suo gol per pareggiare il derby. Roger Ibanez, autore di una buonissima partita, ha commentato la sconfitta bruciante nel derby con la Lazio. Le parole del difensore brasiliano della Roma:

IBANEZ A DAZN

Visto il secondo tempo che avete fatto quanto rammarico c'è nei primi 20'? Siamo entrati con un atteggiamento sbagliato, dopo 20 minuti abbiamo cambiato e la partita è stata controllata sempre da noi. Peccato per il risultato e per i tifosi.

Il derby dell'anno scorso è stato complicato per te, quanto è valso il gol? Il gol per me è significato tanto ma mi dispiace per la sconfitta. Se avessimo vinto sarebbe stato più bello, per me è stato un gol che ha significato tanto.

A livello difensivo avete avuto qualche problema, ma la mia domanda è sul cerchio tutti insieme alla fine, che ha detto Mou? Mourinho ha detto cose che rimangono tra di noi, l'atteggiamento che abbiamo tra di noi è giusto e dobbiamo rimanere così.

ROGER IBANEZ A ROMA TV

“La partita è iniziata con un atteggiamento sbagliato però dopo abbiamo dominato la partita, peccato per il risultato”.

Peccato perché era arrivato il tuo primo gol in serie A, in un derby, la prossima volta andrà meglio. In questo c’è da migliorare l’aspetto collettivo della squadra. Peccato per la sconfitta, abbiamo fatto qualche errore e dobbiamo capirli. Continuiamo a lavorare sempre più forte.

In partite come queste, gli episodi fanno la differenza. Dal 2-0 al possibile 1-1, con il rigore su Zaniolo. Purtroppo è successo, non voglio parlare dell’arbitro. Abbiamo trovato la fiducia di tornare in partita anche sotto di due gol. Abbiamo tentato la rimonta, non ci siamo riusciti. È stato un peccato per i tifosi e per noi.