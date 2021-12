Ibanez: “Campionato ancora lungo, siamo in linea con le aspettative”

Le parole del difensore a pochi minuti dal fischio d'inizio

La Roma cerca la vittoria contro lo Spezia in casa. Molto passerà dalla prestazione della difesa, questa sera rappresentata per un terzo da Ibanez. Queste le parole del brasiliano durante il pre-partita:

Cosa è mancato in difesa? Tutti noi siamo arrabbiati per i gol di Sofia. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo migliorati

Preferisci difesa a tre o a quattro? Per me non fa differenza. Sceglie il mister ma noi diamo sempre il meglio