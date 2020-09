Ibanez: “Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva. Kumbulla è una sicurezza”

Primo tempo di buona intensità e di grande diligenza tattica per la Roma di Fonseca, che ha i quarantacinque minuti iniziali del match con la Juventus sul 2 a 1. Nel corso dell’intervallo ha parlato ai microfoni di Sky Sport Roger Ibanez, rilasciando queste dichiarazioni:

Avete concesso soltanto un tiro in porta alla Juventus. Avete lavorato molto sulla difesa?

Abbiamo lavorato tanto in settimana, la partita però non è finita e dobbiamo continuare così.

Veretout ha risolto tanti problemi, ma come procede l’intesa con Kumbulla?

Ha una sicurezza incredibile e ci aiuta tanto. Veretout è bravissimo.