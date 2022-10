Ibanez: “Abbiamo avuto sfortuna. Non ha sbagliato Spinazzola sul gol”

Cristante poteva fare meglio? “Abbiamo avuto sfortuna. Abbiamo avuto occasioni per fare gol, ora non c’è niente da dire. Dobbiamo riprenderci subito. Domenica abbiamo il Lecce poi loro di nuovo, dobbiamo riprenderci”.

Perché alcuni giocatori sono nervosi? “Stanno cercando di fare quello che possono. Hanno la cattiveria di fare gol. Provano a fare di tutto per segnare. Non ho niente da dire, dobbiamo pensare al Lecce e andare più forte”.

Com'è perdere dopo aver gestito per grandi parti? "Siamo stati sfortunati e loro fortunati, succede nel calcio. Abbiamo gestito bene durante il secondo tempo, è un peccato non aver fatto gol. Adesso dobbiamo riprenderci perché domenica c'è il Lecce".

Domenica il Lecce e giovedì giocherete a Siviglia. La Roma ha i mezzi per rimettere in piedi questo girone di Europa League?"Sì, come dicevi non è ancora finita. Abbiamo ancora altre tre partite da giocare. La prossima sarà contro di loro ma prima pensiamo al Lecce".