Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo un giorno di riposo per iniziare a preparare la gara di sabato sera in casa dell’Atalanta di Gasperini. Roger Ibanez, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto caricare l’ambiente in vista di questo scontro diretto per la Champions. Queste le parole del nuovo acquisto giallorosso: “Con pazienza e determinazione, tutto funzionerà e nessuna sfida sarà impossibile da superare“.