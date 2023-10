Ian Wirght in diretta con la terza maglia della Roma: i social si scatenano

Tantissimi tifosi giallorossi ma non solo, hanno commentato il look della leggenda inglese: "Un saluto dalla città eterna"

Ian Wright, leggenda dell'Arsenal e del calcio inglese, oggi durante il suo podcast Wrighty's House è andato in diretta per commentare l'andamento in Premier League dell'Aston Villa e lo ha fatto indossando la nuova terza maglia della Roma. Il nuovo kit targato Adidas ha conquistato proprio tutti, anche oltremanica. Il suo tweet è stato inondato dai commenti dei tifosi giallorossi che hanno apprezzato il look: "Che maglietta!", "Big Ian, forza Roma!". Questi alcuni dei messaggi ai quali hanno fatto da eco anche quelli dei tifosi inglesi che non sono rimasti indifferenti di fronte alla scelta stilistica: "Nice shirt", "What a jersey".