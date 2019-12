I trofei con il Manchester e l’amore con la Roma, Smalling: “Dieci anni incredibili!” – FOTO

Oggi si chiude un capitolo importante. Non solo il 2019, ma un’intera decade che è iniziata nel 2010 e ha regalato senza dubbio sia gioie che dolori. Per Chris Smalling sono state stagioni dense di emozioni, culminate con i grandi cambiamenti e il trasferimento alla Roma, lasciando il Manchester United per quella che può diventare più di una semplice parentesi. Il centrale inglese ha ripercorso i suoi 10 anni con dei collage sul proprio profilo Instagram. “Che decennio è stato! Tanti ricordi incredibili e ancora altri da comporre. Da me, mia moglie Sam e il mio piccolo ragazzo Leo, auguriamo a tutti un meraviglioso nuovo anno”. I trofei con il Manchester United, dal campionato alla coppa nazionale e l’Europa League, ma anche la nascita di suo figlio e la nuova avventura in Italia. Con la speranza di conquistare dei titoli anche con la maglia giallorossa.