I tifosi sui social promuovono i Friedkin: “Intervista perfetta, speriamo che il gigante non sia in coma”

Dopo il primo messaggio a ridosso del closing, Dan e Ryan Friedkin sono usciti allo scoperto con la prima intervista attraverso i canali ufficiali della Roma. Dichiarazioni attese da tempo dai tifosi, ansiosi di avere un segnale e il nuovo proprietario del club giallorosso ha utilizzato un’immagine ben precisa. Oltre a chiedere pazienza e non fare voli pindarici, Friedkin ha definito la Roma un ‘gigante addormentato’. Sui social è stata questa frase la più discussa e commentata: “ Altro che addormentato, questo gigante si dovrebbe chiamare Lazzaro per potersi rialzare. Abbiamo dormito per 80 anni, può bastare”. Altri sperano di vedere intanto un piccolo segnale di risveglio: “Basterebbe un solo occhietto aperto per farti fare il videomessaggio in romanesco“. Incoraggiamenti e anche ironia, simbolo di una pazienza che per i romanisti è già finita: “L’immagine del gigante mi piace, speriamo che non sia in coma”.