I tifosi pazzi di Mayoral: “Un gol spaziale, prestazione sontuosa. Schick chi?” – FOTO

Un gol da rapinatore d’area, una perla dalla distanza con un destro chirurgico e il rigore che regala il tris ai giallorossi dopo appena trenta minuti di gioco. Con la prestazione sontuosa di Crotone Borja Majoral si è definitivamente preso la Roma e i suoi tifosi. Sui social infatti si è riversato il popolo romanista per commentare le gesta dell’ex Real: “Il suo secondo gol è stato pura poesia, spaziale! A inizio stagione avevo grandi dubbi su di lui come vice Dzeko, ma sta rispondendo a suon di gol, anche di pregevole fattura. Sei gol stagionali, abbiamo trovato il vice Edin. Forse più di un vice!“. Insomma, un coro unanime: la Roma ha trovato il suo bomber di scorta, che all’occorrenza può partire dall’inizio e far tirare il fiato a Dzeko. Con buona pace dei suoi predecessori ‘illustri’. “Vi ricordo che Mayoral in meno di mezza stagione ha segnato un gol in più di Schick, che ha giocato con noi per due anni”, ha ricordato qualche tifoso tirando in ballo sia il ceco sia Nikola Kalinic, due ombre lontanissime dall’attuale Borja Mayoral.