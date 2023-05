I tifosi incontrano Dan Friedkin a Budapest e gli chiedono di Mou. Lui sorride

I tifosi (e non solo) scalpitano. C'è un dubbio che non li fa dormire sonni sereni. L'anno prossimo, Mourinho allenerà ancora la Roma? Ieri a Budapest alcuni di loro hanno incontrato Dan Friedkin e sono andati dritti al punto interrogandolo sul portoghese. Lui in risposta ha sorriso, poi si è dedicato alle foto e a qualche "Daje" e "Forza Roma". Questa sera alle 21 la Roma disputerà la finale di Europa League contro il Siviglia alla Puskas Arena. In queste ore si rincorrono le voci sul futuro dello Special One. Nessuno sa nulla e neanche il portoghese lascia trapelare granché. C'è chi teme possa annunciare il suo addio proprio dopo la partita di oggi, chi, al contrario, è più ottimista. José ha ancora un anno di contratto ma, come ha detto lui stesso, ciò non conta più di tanto. Ieri in conferenza stampa lo Special One affermava: "Del futuro ho parlato con i miei due capitani che vengono qua. A loro ho risposto in modo molto obiettivo, sanno quello che penso. C'è tanta differenza rispetto alla situazione con l'Inter, con il Real Madrid era tutto fatto. Ora io ho zero contatti con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Contiamo noi e domani saremo noi ed è cosi che vogliamo giocare". Da tempo Mou cerca un colloquio coi Friedkin che tarda ad arrivare, probabilmente le due parti si incontreranno dopo la finale. Insomma, non è il momento di parlare. Ora la testa è solo alla finale, questa sera si scrive la storia.