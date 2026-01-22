Attenzione alle stelle per i possibili scontri o eventuali tensioni tra le tifoserie di Roma e Stoccarda prima della partita di questa sera all'Olimpico. Nella serata di ieri un episodio a Trastevere, intorno alle 22.30, ha creato momenti di caos e paura: a raccontare e denunciare l'accaduto alcuni giornalisti e tifosi tedeschi. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Heilbronner Stimme', un centinaio di sostenitori ospiti stavano festeggiando e cantando, divertendosi "tranquillamente" quando "circa 50 individui mascherati, incappucciati e con caschi da motociclista li hanno attaccanti. Un gesto codardo, violento", scrive ancora il giornale tedesco. "L'intera vicenda illustra ciò che molti tifosi temono: gli ospiti non sono benvenuti e, in determinate situazioni all'estero, la polizia si limita a stare a guardare", continua puntando il dito contro le forze dell'ordine. A raccontarlo il vicedirettore dell'Heibronner, Markus Merz, presente anche lui al bar in un "clima e atsmosfera allegra ma ben lontana dalla violenza che si aspettavano le autorità italiane". Una coppia ha raccontato al quotidiano: "Eravamo davanti al bar. Improvvisamente, sono comparsi dai 40 ai 50 individui mascherati, alcuni con caschi da motociclista". Secondo testimoni oculari, si legge, gli individui mascherati erano armati di spranghe di ferro e bastoni. "Lanciavano anche bottiglie. Sono riuscito a malapena a trascinare la mia ragazza dentro il bar", dice un uomo. A un altro tifoso è andata peggio: ha raccontato di essere stato colpito alla spalla da una spranga di ferro, prima che gli stessi individui sparissero rapidamente nel nulla. Il bilancio, secondo il quotidiano teutonico, è di "due feriti, una persona con abrasioni, una persona in ospedale con forti dolori alla spalla. Dopo il breve ma brutale attacco ai tifosi dello Stoccarda, i presunti italiani hanno fatto marcia indietro, il che conferisce all'attacco l'etichetta di "codardo". Ancora peggio è il fatto che la polizia italiana non si sia fatta vedere da nessuna parte", conclude l''Heilbronner Stimme'.

Mal abgesehen von dem lächerlich feigen Angriff auf eine Bar mit restlos friedlich feiernden Fans, bleibt auch hängen:



Seit dem Angriff kam nicht ein Polizist, nicht eine Streife vorbei.



Auch in Rom wird Gewalt gegen Gästefans offensichtlich toleriert - vielleicht sogar… pic.twitter.com/DmmfSuEVe1 — Markus Merz (@merzerrama) January 21, 2026