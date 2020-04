I tifosi dell’Everton entusiasti dell’ipotesi Under: “Affare da chiudere subito”

I tifosi dell’Everton hanno accolto con entusiasmo i rumors di mercato che vedono Cengiz Under accostato al club di Ancelotti la prossima stagione. Tantissimi i commenti su Twitter: “Se andasse in porto uno scambio con Bernard, noi ne trarremmo più beneficio – ha scritto un supporter dei Toffees -. Potremmo abbassare il monte ingaggi e prenderemmo il giocatore per la fascia destra di cui abbiamo bisogno”. E ancora un altro: “Mi piace molto, facciamo subito l’affare! Se Bernard non vuole restare e ha ottimi rapporti con Fonseca possiamo darglielo e pagare solo la differenza dei cartellini”. La partenza dell’esterno brasiliano sembra una condizione necessaria per l’arrivo di Under, ma non per tutti: “Teniamo Bernard e prendiamo Under lo stesso, è un ottimo giocatore”.