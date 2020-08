I tifosi dell’Arsenal scrivono a Torreira: “Per favore non andare via” – FOTO

Torreira è uno degli obiettivi della Roma ma se fosse per i tifosi dell’Arsenal, lo scambio con Diawara non si farebbe. Almeno a leggere i commenti degli ultimi post su Instagram del regista uruguaiano, dove i fan dei Gunners hanno scritto in massa di restare. “Non lasciarci, ti prego resta all’Arsenal”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi apparsi sotto la foto pubblicata ieri con cui Torreira ha fatto gli auguri di buon compleanno alla Sampdoria, l’ultima squadra in cui ha giocato in Italia.

Ma non solo Gunners. Nei commenti anche tantissimi romanisti che invece non vedrebbero l’ora di accoglierlo nella capitale, nonostante la fiducia e la stima nei confronti di Diawara, che farebbe il percorso inverso trasferendosi a Londra da Arteta. In questi giorni Torreira si trova a Fray Bentos, la sua città natale, dove si sta allenando in attesa di scoprire il suo futuro.