I tifosi dell’Arsenal contro Xhaka: “Spediamolo a Mourinho a Roma”

Tifosi furiosi con il centrocampista svizzero. Nuovamente espulso, dal 2016 è il giocatore con più cartellini rossi in Premier League

Xhaka out, una hashtag che nelle ultime ore l’ha fatta da padrone sulle bacheche dei tifosi dell’Arsenal. Lo svizzero, corteggiato per mesi dallo Special One, paga l’ennesima espulsione arrivata nel big match contro il Liverpoool. Per il capitano della nazionale elvetica si tratta del quinto cartellino rosso da quando è in forza ai Gunners. Dal 2016, anno del suo arrivo, nessuno in Premier League ha fatto peggio. Un errore che ha scatenato la rabbia dei tifosi: “Mandiamolo da Mourinho alla Roma” si legge su Twitter. Negli ultimi giorni il suo nome era stato nuovamente accostato ai giallorossi. A giugno potrebbe esserci un ritorno di fiamma, i due club si troveranno a parlare del riscatto di Maitland-Niles e Pinto proverà a fare un regalo a Mourinho. Anche la leggenda del club Henry si è espresso: “Non posso vedere Xhaka capitano della mia squadra”