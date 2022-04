I tifosi del Bodo portano Knutsen in curva: stampate 2000 maschere con il suo volto

Vogliono sostenere l'allenatore e la squadra. Prende forma l'iniziativa del club Norvegese in collaborazione con l'Unicef

La Roma riesce a far squalificare Kjetil Knutsen per la transazione di ritorno in programma giovedì sera all'Olimpico, ma i fan del Bodo\Glimt rispondono facendo stampare 2.000 maschere con il volto del tecnico da sfoggiare nel settore ospiti. Finora sono stati raccolti i fondi provenienti dalla loro vendita per una buona causa scrive Spleis.no. Il ricavato, per ora circa 70mila corone, infatti sembrerebbe essere devoluto all'UNICEF con il fine ultimo di sostenere le vittime della guerra in Ucraina.