I tifosi con Mourinho, striscione a Trigoria: “Giornalisti e papponi avvisati” – FOTO

Un gruppo di sostenitori giallorossi ha deciso di farsi sentire difendendo il tecnico dalle critiche

Si scalda il clima in casa Roma. Al centro del dibattito c'è Mourinho, finito nel mirino della critica dopo gli ultimi risultati, ma difeso dagli ultras che oggi all'esterno del centro sportivo di Trigoria hanno esposto uno striscione con un messaggio chiaro: "Attorno a José facciamo quadrato, "giornalisti" e papponi vi abbiamo avvisato". La frangia più estrema del tifo romanista si è stretta attorno al portoghese, proteggendolo da eventuali critiche che potrebbero scaturire dai risultati inanellati dalla Roma nell'ultimo mese. Da inizio campionato, infatti, il bilancio in Serie A è preoccupante: 12 partite giocate di cui solo 6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Troppe per ambire al quarto posto e all'accesso alla champions League, sarà necessario un cambio di rotta che potrebbe arrivare anche grazie al mercato di gennaio. Sono tre gli acquisti chiesti dall'allenatore: un terzino, un centrocampista e un difensore centrale. Tiago Pinto è al lavoro per accontentarlo.