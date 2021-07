I segreti di Vina: la fidanzata nutrizionista, il cane Gino e la voglia di Roma

Tra domani e venerdì l'arrivo nella Capitale. Sarà il sostituto di Spinazzola fino a gennaio, poi si alterneranno

La voglia di sacrificarsi è sicuramente una delle qualità di Matias Vina che Jose Mourinho apprezzerà di più. Come racconta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, quando da ragazzino si ruppe la clavicola prendeva in Uruguay l’autobus all’alba per andarsi a curare. Domani (o al più tardi venerdì) arriverà a Roma insieme alla fidanzata FlorenciaVelasco, che lo segue nell’alimentazione e nella quotidianità insieme al loro cane, un bulldog francese di nome Gino. Amante del mare, della natura e del mate, ha pochi tatuaggi, adora fare lunghe passeggiate ed è molto legato agli animali. Un ragazzo semplice, che un paio di mesi fa diceva: “Mi piace molto la Premier, è un campionato che sfrutta molto i terzini. Ma anche la Serie A mi piace molto”. Lo ha cercato il Milan, lo ha scelto la Roma puntando su di lui senza indugi dopo il ko di Spinazzola.