I romanisti nel basket. Boniciolli (Givova Scafati): “Forza Roma, abbasso Lazio”

I romanisti sono sparsi ovunque in Italia e vanno ad invadere anche i campi degli altri sport. È successo in una conferenza post partita della LBA , il campionato italiano di basket della massima categoria. L’allenatore del Givova Scafati , Matteo Boniciolli ha chiuso la sua serie di interviste al termine della trasferta contro la Virtus Bologna con un chiarissimo messaggio di fede giallorossa: “Forza Roma e abbasso Lazio”. Il coach tra il 2009 ed il 2011 allenò la squadra cestistica della Virtus Roma.

