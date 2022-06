I nove giovani che Mourinho porterà in prima squadra

Nella prima settimana di luglio inizierà il ritiro a Trigoria, o per meglio dire gli allenamenti, i test fisici, i primi lavori con il pallone. Poi, intorno a metà mese, la partenza per il Portogallo, con l’arrivo dei nazionali che stanno iniziando in questi giorni le vacanze. Sono 9 i Primavera ad essere in odore di convocazione da Mourinho. Secondo Chiara Zucchelli su 'Gazzetta.it' , il primo è Tripi , capitano della Primavera, centrocampista centrale che all’occorrenza può fare anche il difensore e persino il terzino.

C'è poi Keramitsis che si è già allenato molto spesso con la prima squadra. Il terzo potrebbe essere Tahirovic, svedese di origini bosniache, aveva Dzeko come idolo. Può fare il centrocampista centrale, il trequartista e, all’occorrenza, anche l’attaccante. Ha possibilità anche Oliveras, spagnolo, terzino sinistro, pronto a diventare un esterno a tutta fascia. Per la porta ci sarà Mastrantonio: è stato convocato un paio di volte da Mourinho, ma non ha mai esordito. Faticanti è considerato - guai a dirlo troppo forte a Trigoria - un po’ il nuovo De Rossi. Centrocampista centrale ed è davvero ritenuto un prospetto di livello molto alto. Ci sarà anche Volpato che Mou conosce benissimo. Spazio anche a Missori . Ultimo posto per Voelkerling-Persson, 14 gol in 32 partite con la Primavera.