I Maneskin tra basket, Roma e Lazio. Damiano: “Io il Totti della musica? Mi sento più Villar”

Dal secondo posto a X Factor alla vittoria di Sanremo: ora i Maneskin saliranno sul tetto d’Europa per portare “Zitti e buoni” all’Eurovision. Canzone che farà parte di “Teatro dell’ira”, il nuovo album che uscirà domani. Ma non solo musica, quando si parla della band inevitabilmente si pensa allo sport. E’ ormai noto che il frontman Damiano sia un grande tifoso della Roma: anche a Sanremo, prima della loro esibizione, ha seguito sul cellulare i giallorossi impegnati nella partita contro la Fiorentina. “Io il Totti della musica? Magari! Non sono paragonabile a Francesco, amatissimo da tutta Roma. Oggi, se devo fare un nome tra i giocatori giallorossi, dico Gonzalo Villar perché ha l’età nostra, è un ragazzino che s’è fatto strada, non se l’aspettava, invece è titolare in Serie A a vent’anni. Sono queste le storie che mi entusiasmano” ha detto a gazzetta.it.

Oltre al calcio, il cantante è appassionato del basket. Quando era più piccolo giocava all‘Eurobasket in Eccellenza: “Lo sport mi ha insegnato a rispettare le regole, a lavorare duro, a capire che se voglio raggiungere degli obiettivi devo fare dei sacrifici, niente cade dal cielo. Un atleta deve allenarsi e curare l’alimentazione se vuole raggiungere dei risultati, un medico deve studiare tanto per guarire le persone, un artista deve impegnarsi per coltivare la sua passione. Tutti guardano il traguardo, ma non il percorso, lo sport mi ha fatto capire l’importanza del processo”.

Ma nella band i componenti si dividono in una rivalità che sa di derby. Thomas infatti è tifoso della Lazio e spiega cosa avviene durante la stracittadina “Ci prendiamo in giro, ci insultiamo in amicizia, tanti sfottò”. In un documentario la band giocava a calcio. “Ci siamo divertiti – aggiunge la bassista Victoria – da bambina mi piaceva molto il pallone, volevo fare la calciatrice, poi mi sono data ad altre passioni, allo skate e alla musica“. Ethan, il batterista, invece ha giocato a tennis e ha praticato una scuola per attività circensi.