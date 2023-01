I Maneskin si “sposano” a Roma: all’evento anche Dybala e Pellegrini

I Maneskin sorprendono tutti ancora una volta. Nella splendida cornice del Palazzo Brancaccio di Roma, è andato infatti in scena il "matrimonio" della band. Tutti e quattro vestiti interamente di bianco con Damiano e Thomas a fare da sposi mentre Vittoria e Ethan erano le spose con tanto di bouquet di rose e tradizionale velo. Quella svolta dalla band capitolina è stata una cerimonia in piena regola organizzata da Spotify Global per la presentazione del loro ultimo album "Rush". Tanti i vip presenti all'evento come il gioiello romanista Paulo Dybala e il capitano Lorenzo Pellegrini, che insieme agli altri ospiti, hanno tirato del riso nero ai "novelli sposi" suggellandone l'unione. Immancabile il bacio al termine dell "cerimonia" e il conseguente taglio della torta.