I laziali contro Storace: “Ci hai dato Lotito”. Lui risponde: “Che lo davo alla Roma?”

Il giorno dopo probabilmente è ancora più bello festeggiare la vittoria di un derby. Anche perché sui social e le radio si sprecano i botta e risposta, come quello di Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio e grande tifoso della Roma. L'ex politico e ora giornalista ha postato su X la simulazione di Guendouzi durante il match di ieri: "Questa sarebbe la famosa lealtà nello sport? Ma che schifo!" Subito le risposte di alcuni tifosi della Lazio, che tornano su una vecchia 'accusa' che gli muovono da anni, ovvero aver consegnato il club biancoceleste a Claudio Lotito. E ironicamente Storace risponde: "E che lo davo alla Roma?"