I giocatori della Roma al concerto di Travis Scott: in regalo la maglia giallorossa

È stato un vero e proprio evento il concerto di Travis Scott al Circo Massimo. Il rapper statunitense ha riunito qualcosa come 70mila persone, che hanno cantato e saltato facendo letteralmente tremare la terra, tanto che sui social sono state tantissime le segnalazioni di un terremoto, così come le chiamata ai vigili. Tra la folla entusiasta c'erano anche diversi giocatori della Roma, che hanno colto l'occasione per incontrare Scott: in primis Paulo Dybala, che gli ha regalato una sua maglia dell'Argentina. Stesso dono, ma tutto giallorosso, consegnato agli altri giocatori presenti al concerto: El Shaarawy, Cristante e Abraham. Al rapper texano è stata infatti regalata una maglia della Roma con il numero 23 e la scritta 'Utopia', il nome dell'ultimo album dell'artista, con tanto di autografi. Tutto, ovviamente, documentato sui social dallo stesso Dybala e da El Shaarawy.