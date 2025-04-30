Il Friedkin Group sta lavorando per implementare le proprie strutture e facilitare il lavoro del comparto sportivo dei suoi club. Secondo 'CityAM', i proprietari di Roma ed Everton sono in trattative per l'acquisizione di una società di dati per assistere il manager David Moyes nel reclutamento dei giocatori. A seguito di una revisione interna condotta al Goodison Park da quando i Friedkin hanno acquisito i Toffees, gli imprenditori texani hanno deciso di ristrutturare il dipartimento di calcio, suddividendo le mansioni precedentemente di competenza del direttore sportivo Kevin Thelwell in tre sottodivisioni. Lo stesso Thelwell, che si trasferirà in Scozia per unirsi ai Rangers, sarà sostituito dall'ex consulente sportivo di Reading e Leeds United Nicky Hammond, mentre l'Everton sta assumendo un nuovo responsabile delle operazioni calcistiche per guidare questa divisione. Secondo il portale inglese il Friedkin Group sta pianificando di esternalizzare parte del lavoro preliminare di reclutamento acquistando una società di dati, i cui servizi verrebbero utilizzati anche dalla squadra gemella, ovvero l'AS Roma. Moyes, Hammond e il nuovo amministratore delegato Angus Kinnear avrebbero tutti voce in capitolo sui futuri acquisti dell'Everton secondo il nuovo modello proposto.