I Friedkin fanno il conto alla rovescia sui social: “Buona fortuna Roma”

L'account Twitter del Gruppo Friedkin ha mandato il suo augurio ai giallorossi per l'inizio della nuova stagione, celebrando il sold out dell'Olimpico

Ci siamo, il countdown corre veloce verso l'ora 'X' di domenica 20 agosto alle 18.30, quando è in programma l'esordio stagione della Roma contro la Salernitana. Sarà il terzo per José Mourinho sulla panchina giallorossa, con i tifosi ansiosi di vedere all'opera i nuovi arrivi. E sperando di accoglierne presto altri, magari in attacco. Intanto su Twitter l'account del Gruppo Friedkin fa l'in bocca al lupo alla propria squadra: "La Roma sta dando il via alla nuova stagione con un tutto esaurito. Buona fortuna ai giallorossi per l'inizio della Serie A 2023/24 di questo weekend".