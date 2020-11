I Friedkin danno vita al “Roma Department” per città e tifosi: a capo ci sarà Francesco Pastorella

La Roma e Roma. La squadra e la città, due entità inseparabili. L’hanno capito in breve tempo anche i Friedkin, che come prima mossa ufficiale all’interno della società – scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it – hanno ufficializzato la creazione del “Roma Department”. Un dipartimento del club che si occuperà dei rapporti con la città, dalle istituzioni ai tifosi.

Sarà una piattaforma sociale a disposizione della città e anche un bel cambio di rotta rispetto al passato, visto che l’obiettivo della proprietà Pallotta era quella di rendere la Roma più internazionale e meno radicata nel territorio. A guidare quest’area – nata sotto l’input di Guido Fienga – sarà Francesco Pastorella che si è occupato in passato di Roma Cares (in particolare nell’ultimo anno, in piena pandemia con tutte le iniziative anti Covid). Il dirigente viene da incarichi importanti italiani e internazionali in multinazionali come American Express. I Friedkin supervisioneranno tutto, visto che il loro obiettivo è quello di penetrare ancora di più nella città, dai palazzi più importanti alle aree più periferiche, coinvolgendo anche le realtà comunicative locali in iniziative per il bene della città.